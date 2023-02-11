Gıda paketi hazırlanıyor

Belediye tarafından yapılan açıklamada; “Getirdiğiniz ürünler ile gıda paketi hazırlıyoruz. Bir üründe sen koy Yozgat! Deprem bölgesinde ki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzeri gıda paketlerimizi hazırlıyoruz. Paket hazırlayamayan hemşehrilerimiz ihtiyaç duyulan malzemelerle destekte bulunabilirler.

Deprem bölgesine göndermek istediğiniz gıda yardımlarınızı saat kulesi karşısı Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezine getirebilir, alınması istediğiniz paketler için Yozgat Belediyesi Deprem koordinasyon merkezi 0354 217 20 01’i arayabilirsiniz.

Pakete koyulabilecek Malzemeler şu şekilde sıralandı;

Un, Yağ, Çay, Şeker, Pirinç, El Feneri, Mum, Zeytin, Helva, Salça, Bulgur, Makarna, Kırmızı Mercimek, Kaşar Peynir, Bebe Bisküvisi, Erkek İç Giyim, Kadın İç Giyim, Hijyen Malzemesi.” İfadelerine yer verildi. »Haber Merkezi