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Gezi ile taçlandıracaklar

Şefaatli İlçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen kitap okuma etkinliği başladı.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Gezi ile taçlandıracaklar

Şefaatli İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik düzenlenen program kapsamında kitap okuma etkinliğine dereceye girecek olan öğrenciler Kayseri Erciyes Kayak Merkezine gidecek. 
Okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanan etkinlikte öğrenciler yarıyıl tatilini gezi ile taçlandıracak. 
Yarıyıl Tatilinde bir hafta boyunca Yeşilyurt Cami’nde öğle namazını kılarak akabinde Siyer-i Nebi kitabını okunacak.
Bir haftanın sonunda yapılacak sınavda dereceye giren öğrenciler Erciyes Kayak Merkezine gidecek. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 18:02
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