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Genel Müdürler ziyaret etti

Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Kahraman depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ’ı ziyaret ettiler.

10 Mart 2023 Cuma 02:00
Genel Müdürler ziyaret etti

Genel Müdürler Kahramanmaraş koordinatörü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden tarafından ağırlandı. Diyanet Lojistik ve Koordinasyon merkezinde incelemelerde bulunan Müdürler İl Müftüsü Ali Gülden’in rehberliğinde bölgedeki aşevlerini, çadır mescitleri ve Diyanet çocuk çadırlarını da ziyaret ettiler. 
Daha sonra bölgede görev yapan Diyanet görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalardaki gayretlerinden dolayı İl Müftüsü Ali Gülden’e ve Din Görevlilerine teşekkür ettiler. »Haber Merkezi

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Genel Müdürler Ziyaret Etti
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