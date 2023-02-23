Genel Kuruldan yardım

İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul Toplantısına Basın, Hükumet ve Tarafsızlar gruplarından 30 üye katıldı.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın talebi üzerine toplantının açılışında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve Fatiha-i Şerife okundu.

Üst üste yaşanan depremlerde 40 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yitirdiklerimiz arasında 20’nin üzerinde gazetecinin de bulunduğunu belirten Genel Müdür Erkılınç, deprem bölgesindeki şubelerde görev yapan 6 Kurum çalışanının evlerinin tamamen kullanılamaz hale geldiğinin bilgisini paylaştı.

Depremden etkilenen şehirlerde Kuruma bağlı 130 gazetenin bulunduğunu ve ilk gelen bilgilere göre 40 gazetenin faaliyet gösteremez şekilde zarar gördüğünü aktaran Erkılınç, “Depremin meydana geldiği günün sabahında Yönetim Kurulumuz toplanarak öncelikli tedbirleri hızlıca aldı. Ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla gazetelerimizin 8 milyon lira tutarındaki alacaklarını erken ödeme yöntemiyle 3 gün içinde hesaplarına yatırdık. Mahsup ve telafi gibi, gazetelerimizin gelirlerini doğrudan etkileyen kesinleşmiş kararlarımızı 3 ay erteledik. Bölgedeki basın mensuplarının Kurumumuza olan borçlarını 3 ay öteledik. Hizmetlerin aksamaması adına bölgedeki tüm şubelerimizin görevlerini başka illere devrederek iş akışında devamlılığı sağladık” dedi.

DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGEDEKİ GAZETELER ZİYARET EDİLDİ

Kurum çalışanlarının, depremde evleri yıkılan mesai arkadaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve AFAD’a bağışlanmak üzere iki ayrı yardım kampanyası yürüttüğünü ifade eden Erkılınç, 400’ün üzerinde gazetenin katılımıyla düzenlenen kampanyada ise yaklaşık 4 milyon lira toplandığını kaydetti.

Talimatı ile Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat’ın başkanlığında bir heyetin deprem bölgesindeki illeri ziyaret ederek, gazetelerin durumunun yerinde görüldüğünü vurgulayan Erkılınç, son gün oturumunda hazırlanan rapor üzerinden sunum yapılacağını söyledi.

Genel Müdür Erkılınç konuşmasında, deprem bölgesindeki gazetelere yönelik tedbirleri içeren Yönetim Kurulu tekliflerine ilişkin de ayrıntılı bilgi verdi.

Bu esnada bazı Genel Kurul Üyeleri, üç gün sürecek toplantılardan elde edilecek huzur haklarını AFAD’a bağışladıklarına ilişkin dilekçe yazarak toplantı salonunda bulunan görevlilere teslim etti.

Daha sonra Başkanlık Divanı Heyeti seçimi gerçekleştirilerek başkan ve üyeler belirlendi. Gündemin kabulünden sonra Yönetim Kurulu 2022 yılı Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. Yönetim Kurulunun tekliflerine ilişkin sunumun ardından üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başladı.

BİK Genel Kurulu, Yönetim Kurulu teklifleri ile verilen önergeleri 23 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacak oturumda karara bağlayacak. »Haber Merkezi