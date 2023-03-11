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Gençlik ve gelecek

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, gençlerle bir araya geldi. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Gençlik ve gelecek

Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesinde gençlerle bir araya gelen Sapmaz, "Gençlik ve Gelecek" üzerine paylaşımlarda bulundu.
Sapmaz yapmış olduğu programda, “Gençlerin Evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili ve özgüven sahibi, girişimci, etkin, toplumsal aidat duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, uluslararası alanda akranları ile rekabet edebilme kabiliyeti olan vizyon sahibi gençler bizi gururlandırdı.” dedi.
Projeler ve destekler hakkında bilgi veren Sapmaz, “Gençlerin global ve modern dünyanın tüm teknikleri kullanan ecdadı karadan gemileri yüzdürürken kendi de havadan ve denizin altından tüneller açabilen, kendi topunu, tüfeğini, gemisini uçağını, arabasını, uydusunu, uzay üssünü milli istihbaratını kuracak milleti, vatanı ve değerler uğruna çalışmayı hedef edinen, Türkiye’nin tüm farklılıklarını bilen bunun bir avantaj olduğu düşüncesiyle, Çanakkale’de olgunlaşan kardeşlik düşüncesine sahip çıkan ve Çanakkale ruhunu özümseyen bir gençlik gördüm. Tüm kamu kurumları ile faaliyetlerimizden, kamplarımızdan projelerden ve proje desteklerinden bahsettik. Yozgat lisesi öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı döneminde ki örnek mücadelesinden, yeni kurtuluş mücadelesinin ilimle, teknoloji ile, ekonomi ile ve uzay teknolojileri ile savunma sanayi alandaki başarılar ile olacak. Tusaş’dan, Prof. Dr. Aziz Sancar’dan, Sidar Şahin ve arkadaşlarından, İHA/ SİHA ve Kızılelma, Aksungur, Göksungur, Akıncı Mum Ramjet Füze, Milgem, Anadolu Gemisi gibi bu ülkenin gençlerinin başarı hikayelerinden örnekler sunduk. Gençlerin Ülkemiz ve insanlık için çok değerli olduklarını bir de biz hatırlattık. Gençlerimizin gözlerindeki parıltı bizlerinden enerjilerini yükseltti. Gençlerimize Bakanlığımızın bastırdığı kitaplardan hediye ettik. Güçlü Türkiye’nin gençlerinin ilgisi bizleri gururlandırdı. Teşekkürler öğretmenlerimiz bu gençler sizin eseriniz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Gençlik Ve Gelecek
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