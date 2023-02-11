Gençlik merkezinden yardım

Sorgun gençlik merkezi tarafından yapılan açıklamada; “Afet bölgelerinden ilçemize gelen vatandaşlarımız için Sorgun Gençlik Merkezi gönüllüleri ile etkinlikler düzenlenmektedir.

Özellikle merkezimize gelen küçük çocuklarımıza dağıtılmak üzere oyuncak, kitap (2-15 yaş arası boyama kitabı, roman, hikâye kitabı ve benzeri.) gibi malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Destek olmak ve ekibimizde yer almak isteyen gençlerimizi merkezimize bekleriz.” ifadeleri kullanıldı.

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