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Gençlik merkezinden yardım

Sorgun gençlik merkezi tarafından afet bölgelerine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Gençlik merkezinden yardım

Sorgun gençlik merkezi tarafından yapılan açıklamada; “Afet bölgelerinden ilçemize gelen vatandaşlarımız için Sorgun Gençlik Merkezi gönüllüleri ile etkinlikler düzenlenmektedir.
Özellikle merkezimize gelen küçük çocuklarımıza dağıtılmak üzere oyuncak, kitap (2-15 yaş arası boyama kitabı, roman, hikâye kitabı ve benzeri.) gibi malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Destek olmak ve ekibimizde yer almak isteyen gençlerimizi merkezimize bekleriz.” ifadeleri kullanıldı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Merkezinden Yardım
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