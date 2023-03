Gençlik kollarında nöbet değişimi

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, gençlik kollarının AK Parti'ye her zaman heyecan verdiğini belirterek, gençlik kollarının siyasi partilerinin yükünü çektiğini ve siyasi çalışmalarda gençlerin özverili çalışmalarından dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, parti olarak gençlik kollarına ayrı bir önem verdiklerini vurguladı.

Gençlere bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kapılarının her zaman açık olduğunu aktaran Düğenci, "Partimizin bir lokomotifi olan gençlik kollarımızın katkısını yadsıyamayız. Partimizin gençlik kollarında görev alan arkadaşlarımız hizmetlerini vakti zamanına kadar devam ettirip daha sonra bayrağı diğer gençlere devrederken kendileri de partimiz için çalışmalarını aynı şevkle sürdürmektedir. Bayrağı devralan genç kardeşimiz Ünsal Sezer ve ekibine üstün başarılar dilerim" dedi.

"SEZER; ÜLKEMİZ İÇİN, BOĞAZLIYANIMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

AK Parti Boğazlıyan Gençlik Kolları Başkanı Ünsal Sezer'de bu onurlu göreve getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetliği dile getirdi.

Sezer, "Her şart altında aynı heyecan, aynı şevk, aynı aşkla devam edeceğiz. Rabbim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu büyük ailenin birliğini daim kılsın. Bayrağı daima daha yukarıya taşımak için gecesini gündüzüne katan ve benimle olan tüm herkese şahsım ve Gençlik Kollarımız adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ailemizi daha da genişletmek ve bu davaya gönül veren herkesle kucaklaşmak için bir fırsat olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi