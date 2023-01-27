Gençlerle sohbet

Gençlik buluşmaları programı kapsamında yapılan sohbet programına ilçeye bağlı Derbent, Kemallı, Belören, Seyhan, Elmalı köyleri ve Yakacık mahallesinde ikametgah eden gençler katıldı.
Gerçekleştirilen sohbet programında gelecek hayatlarında yapacakları planlar hakkında bilgiler verdiler.
Güzel ortamın devamı temennisinde bulunan Kaymakam Polat, katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. »Haber Merkezi
Gençlik buluşmaları programı kapsamında yapılan sohbet programına ilçeye bağlı Derbent, Kemallı, Belören, Seyhan, Elmalı köyleri ve Yakacık mahallesinde ikametgah eden gençler katıldı.