Genç istihdamına katkıda bulunuyor!

Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında işbirliğini desteklemek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını sağlamak ve yerel potansiyeli hareket geçirerek bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta hizmet veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 13 yıldır faaliyetlerine devam ediyor.

2022 yılında İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı ile 42 proje ile sözleşme imzalayan ORAN, bölgede yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı harekete geçirilmesine vesile olacak olan Projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 200 kişilik yeni istihdam ve 164 makine alımı gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’nı da devreye alan ORAN, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki firmalara ve onları temsil eden kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik 3 Milyon lira destek için sözleşme imzalama sürecine geçmiştir. 2023 yılında da teknik destek programının devam etmesi beklenmektedir.

TR72 İMALAT SANAYİNDE TASARIM VE DİJİTALLEŞME SEVİYESİ ARTACAK

Sivas OSB Müdürlüğü’nce yürütülen proje ile kurulan Sivas İnovasyon Merkezi ile Sivas imalat sanayindeki firmaların seri üretim öncesi prototipleme, ölçüm ve kalite süreçlerinin yürütülmesi sağlanarak 19,4 milyon TL değerindeki projeye yüzde 75 destek verildi.

Kayseri Ticaret Odası tarafından Üreten Şehirler Programı kapsamında yürütülen proje ile Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi kurularak imalat sanayindeki 20 firmaya e-ticaret/e-ihracat danışmanlığı verilmesi planlanmaktadır. İmalat sanayindeki sektöründe faaliyet gösteren firmalardan seçilen 120 kişiye dijital pazarlama eğitimi verilecek olup kurum bünyesinde yetiştirilecek 10 mentör ile danışmanlık faaliyetlerine projeden sonra da devam edilecektir. Bütçesi 2,66 Milyon TL olan projeye yüzde 90 oranında destek verilmektedir.

BÖLGEDEKİ STRATEJİK SEKTÖRLERE YÖNELİK GENÇ İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR.

Bölgede yatırım ortamı altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin yanı sıra Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2022-2023 Teması olan Genç İstihdamı çalışmaları kapsamında TR72 Bölgesi’ndeki paydaşlarla kurslar düzenlenerek 50’den fazla gencin imalat sanayinde istihdamı sağlandı.

Aspilsan A.Ş. ile işbirliği halinde “Kendi Enerjini Kendin Üret” girişimcilik yarışması düzenlenerek enerji sektörüne yönelik gençlerin yeni girişim fikirleri desteklendi. Yarışmada prototip aşaması ve ödül aşamasına dahil olan proje ekiplerindeki gençlerin Aspilsan A.Ş.’de aday mühendis programında değerlendirilmeleri sağlandı.

TR72 BÖLGESİ’NDE 94,2 MİLYON TL’LİK VERİMLİLİK KAZANCI ELDE EDİLDİ.

Kayseri Sanayi Odası tarafından yürütülen “Verimlilik Koordinasyon Ofisi” projesinde Kayseri imalat sanayinde 37 firmada 91 milyon lira verimlilik kazancı elde edildi. Güncel rakamlarla 5 milyon lira bütçeli, yüzde 75 Ajans destekli bu projede 65’den fazla öğrenciye staj olanağı sağlanarak, Kayseri Sanayi Odası’nda kurulan ofiste görevli 2 uzman aracılığıyla imalat sanayindeki verimlilik çalışmalarının sürdürülebilirliği garanti altına alındı. Ajans uzmanlarının sahada gerçekleştirdiği yalın dönüşüm çalışmalarıyla da 3,2 milyon lira verimlilik kazancı elde edildi. »Haber Merkezi