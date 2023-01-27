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Gelinlere müjde

Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Hayata Başlarken” projesi kapsamında, Yozgat’ta evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi genç kızlara “gelin bohçası”, yeni doğum yapan annelere de “bebek bohçası” desteği veriliyor.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Gelinlere müjde

Yozgat Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, “Hayata Başlarken” projesinin Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının 81 ilde yürüttüğü bir hayır hizmeti olduğunu söyledi.
Evlenecek kadınların ve yeni doğum yapan annelerin heyecanına ortak olduklarını belirten Uzuner, şöyle konuştu:
“Bebek bekleyen veya yeni anne olmuş, bir de evlilik hazırlığı içerisinde olan genç kızlarımıza destek için bebek ve çeyiz bohçaları hazırlıyoruz. Onların ihtiyaç duyacakları malzemeleri kendilerine hediye ediyoruz. Buradaki amacımız, ihtiyaç sahibi ailelerin özellikle telaş ve heyecanlarında Türkiye Diyanet Vakfı, Yozgat Müftülüğü, Kur’an kursu öğretici ve öğrencileri olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Proje tüm ilçelerimizde müftülüklerimizin katkılarıyla yürütülüyor. »Selma Şahin

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Gelinlere Müjde
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