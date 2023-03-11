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‘Gelenekten Geleceğe Kadın’

Kadışehri İlçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı" düzenlendi

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
‘Gelenekten Geleceğe Kadın’

Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde Kadışehri İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sohbet programı düzenlendi. 
İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner tarafından yapılan "Gelenekten Geleceğe Kadın" temalı sohbet programı Kadışehri İlçe Belediye Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Kadışehri'li kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Müftü yardımcısı Uzuner yaptığı açıklamada," Özellikle diri diri gömülen kız çocukları Kur'an'ın emriyle yasaklanmış ve Peygamber Efendimiz üç kız yetiştirenin cennete gireceğini haber vermiştir. Kadınlara miras verilmezken, İslam dini miras hukukunu getirerek kadınlara mirastan pay ayırmıştır. Peygamber Efendimiz (SAV) kadınlar Allah'ın emanetidir hadis-i şerifinin gereği olarak kadınlara asla şiddet uygulanamayacağına ve devamlı iyilik yapılması gerektiği hususları üzerinde durmuştur. Bu nedenle daha mutlu bir hayat için millet olarak kadınlarımıza ve kızlarımıza önem vermemiz gerekir" dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gelenekten Geleceğe Kadın
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