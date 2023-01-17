Geleneksel sanata sahip çıkılıyor

Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan, okuyan, düşünen, araştıran ve uygulayan bireyler olarak yetişmesi amacıyla "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları" başlığı altında Ses ve İcra, Tiyatro, Şiir Okuma ve Bilgi yarışmaları düzenlendiğini söyledi.

Yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Sapmaz, “Bu kapsamda Gençler Arası Ses yarışmalarına 17-25 yaş aralığında olan tüm gençler başvuru yapabildi. Başvurular; solo ses kategorilerinde bireysel, özgün yorumlama kategorisinde ise grup olarak yapıldı. Solo Geleneksel Türk Müziği (Türk Sanat/Türk Halk/Türk Tasavvuf Musikisi), Solo Popüler Müzik (Pop, rock, rap, hiphop), Özgün Yorumlama (Türk Halk, Türk Sanat ve Anadolu Rock vb. türler) olmak üzere 5 kategoride düzenlendi. Yarışma için üniversite de, liselerde, KYK yurtlarında ve ilçelerde gerekli duyurular yapılmıştır. Yarışmaya müracaatlar online ve Gençlik Merkezlerinde direk müracaat usulü ile yapıldı. Yarışmalara ise 36 kişi başvuruda bulundu.” dedi.

Düzenlenen yarışmada il birincileri şu şekilde; Türk Müziğinde Bahadır Kulabaş, Popüler Müziğinde Hüseyin Gülseven, Özgün Yorumlamada Metin Mariç yer aldı.

Bilgi Yarışması kategorisi hakkında bilgi veren Sapmaz, “‘Lise’ ve ‘Üniversite’ olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya, lise ve üniversitede aktif eğitim gören gençler katıldı. Lise kategorisine başvuru yapacak gençlerin 13-17 yaş aralığında üniversite kategorisine başvuru yapacak gençlerin üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında öğrenim görmesi 18-25 yaş aralığında olmak şartıyla üniversite sınavına hazırlanan ve yarışmaya katılmak isteyen gençler ‘Üniversite’ kategorisinde yarışmaya katılım sağladı. Yapılan tanıtımlar sonucu 81 grup müracaat etti. Liseden 51 grup, üniversiteden 25 grup katlım sağladı. Dereceye giren gruplarımız ise şu şekilde; Aylin Nuriye Şahingöz, Osman Avcı, Sümeyye Cansu Ölmez Bilgi yarışması lise kategorisinde yer alırken, bilgi yarışması üniversite kategorisinde Nefihat Güven, Zeynep Demirel, Neslihan Ceylan katıldı.” şeklinde konuştu.

Sapmaz son olarak, “Gençlerin bilgi kültür ve sanat alanlarında önünü açmak, sosyalleşmesine ve özgüveninin artmasına katkı sağlamak amacıyla yarışma faaliyetleri düzenlemekteyiz. İl de dereceye giren gençlerimiz daha sonra bölge ve Türkiye finallerinde yarışacaklar. İlimizi temsil edeceklerdir. Gençlerimize başarılar diliyoruz.” açıklamasında bulundu.

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