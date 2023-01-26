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Yozgat
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Gelecekten ziyaret

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş,  Merkez ilçe Başkanı Ali Polat ve Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Altınbek ile birlikte  İyi Parti Yozgat İl başkanlığını ziyaret etti

26 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Gelecekten ziyaret

Başkan Aydoğmuş, hafta sonu yapılan İl kongresinde güven tazeleyerek tekrar göreve seçilen  İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyamin Katipoğlu ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 
Gelecek Parti İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Ziyarette gurur duyduğu bir olayı şöyle dile getirdi;  Ziyarete gittiğimde kongrede aday olan Cevdet Kaya başkanımız da ordaydı. Bu durum beni çok memnun etti. İşte özlenen siyaset, işte özlenen davranış, İşte özlenen Yozgat dedim. Makamın ve mevkiinin önemli olmadığını, nefislerin ayaklar altına alındığını, her iki adayında  ben değil biz dediklerini gördüm. Ziyaret te gördüğüm tablodan dolayı İl Başkanı Bünyamin Katipoğlu ve Cevdet Kaya’yı  göstermiş oldukları davranıştan dolayı her ikisini de gerçekten tebrik ediyorum.  Tüm partilerde de, bu demokratik davranışı görmek istiyoruz. İşte, Kavganın değil, ideallerin yarıştığı bir Yozgat hayal ediyorum dedi. 
Sözlerine şöyle devam eden  Aydoğmuş; “Bizler 6 siyasi parti  İyi Parti, CHP, Saadet, Deva, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi olarak  Yozgat 'ta bir ve beraber olacağız, Yozgat için ortak çalışma sergileyeceğiz, vatandaşımıza kapılarımızı sonuna kadar açacağız.  Her zaman Yozgat için çalışacağız. Tüm iyi partili kardeşlerimi kongrede gösterdikleri birlik beraberli ve onurlu davranışlarından dolayı kutluyorum. 
Cumhuriyetin 100. Yılında, Gelecek İYİ olacak, Yozgat Kazanacak, Türkiye Kazanacak” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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