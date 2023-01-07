Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01

Geleceğin müzisyenleri yetişiyor

Valilik bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER)’nin alt yapı projelerinden olan “66 Genç Müzisyenler” projesi geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Geleceğin müzisyenleri yetişiyor

“66 Genç Müzisyen” projesi ile her kademe ve seviyede eğitim gören yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, keşfedilen bu yeteneklerin geliştirilmesi, içinde bulunulan müziksel gelişim dönemleri ve sahip oldukları yetenekler dikkate alınarak müzik kültürü ve becerisine sahip olmaları hedeflenmekte.
Okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimlerin devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “66 Genç Müzisyen projesine toplam 2 bin 12 öğrenci ve 212 personel katılmış olup 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında il bazında okul veya kurumlarda toplam 145 faaliyet uygulanmaktadır. Okul veya Halk Eğitim Merkezlerinde 44 koro, 7 piyano, 26 bağlama, 25 gitar, 6 keman, 1 ney faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Projeye katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.  »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 17:03
Anahtar Kelimeler:
MüzikEğitimYozgat66 Genç Müzisyen ProjesiYozgtailMilli Eğitim MüdürlüğüEserGeleceğin Müzisyenleri Yetişiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta kar
Yozgat’ta kar
Vatandaşlar memnun
Vatandaşlar memnun
Pazar esnafına ziyaret
Pazar esnafına ziyaret
Adli sicil kayıtları silindi
Adli sicil kayıtları silindi
Toplantı yapıldı
Toplantı yapıldı
Ödüller takdim edildi
Ödüller takdim edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim