Geleceğin müzisyenleri yetişiyor

“66 Genç Müzisyen” projesi ile her kademe ve seviyede eğitim gören yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, keşfedilen bu yeteneklerin geliştirilmesi, içinde bulunulan müziksel gelişim dönemleri ve sahip oldukları yetenekler dikkate alınarak müzik kültürü ve becerisine sahip olmaları hedeflenmekte.

Okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimlerin devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “66 Genç Müzisyen projesine toplam 2 bin 12 öğrenci ve 212 personel katılmış olup 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında il bazında okul veya kurumlarda toplam 145 faaliyet uygulanmaktadır. Okul veya Halk Eğitim Merkezlerinde 44 koro, 7 piyano, 26 bağlama, 25 gitar, 6 keman, 1 ney faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Projeye katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi