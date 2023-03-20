Geleceğin denizcileriyle söyleşi

Denizcilik alanında mesleki eğitim veren öncü okullardan İzmir - Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü – 4 yerleşkesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 17 Mart 2023 Cuma günü gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Nitelikli Bilgi Üretiminde Proje Tabanlı Çalışmanın Önemi” konulu sunum yaptı.

Okulun öğretmenlerinden Dr. Deniz Akşit Tekin’in öncülüğünde düzenlenen toplantıya öğrencilerin yanı sıra Okul Müdür Yardımcıları Fazlı Öztürk ve Ali Karadağ ile bazı öğretmenler de katıldı.

Konuşmasında nitelikli bilgi veya entelektüel bilgi dendiğinde neyi anlamak gerektiğinden bahis açıp meslek, iş ve kariyer kavramları üzerinde de duran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gençlerin üniversitede ve iş hayatında takım çalışmalarına daha fazla ihtiyaç duyacaklarını da hatırlatarak proje tabanlı çalışmanın önemini farklı yönleriyle ortaya koydu.

Proje tabanlı çalışmalarda nitelikli ve toplum yararına sonuçlar elde etmenin vurgulandığı etkileşimli söyleşide, öğrencilerin fikir üretmeleri ve bu fikirleri yazılı hale getirerek izlenebilir bir yol haritasına dönüştürmeleri gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı alanlarda yapılan bilimsel çalışmalardan örnekler verdi.

Denizcilik alanında Pîrî Reis’in başarılı çalışmalar ortaya koymasında, kendisinden önce yapılan çalışmaları incelemesinin bir anlamda literatür taramış olmasının, çok iyi bir gözlemci olmasının rolüne değinerek verdiği bilgilerde Prof. Dr. Böyükata, yenilik ortaya koymanın ilgili alanda mevcut durumu çok iyi bilmeye bağlı oluşunu izah etti.

Günümüzde gemi dendiğinde yelken ve makaradan öte pek çok mekanik sistemin akla geldiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Artık denizcilik, temel ve uygulamalı bilimlerle ilişkili pek çok yönü olan bir alandır. Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, yazılım gibi pek çok boyutu olan bir konudur. Uzayı merak edip anlamak istediğimiz gibi okyanusların derinliklerini de merak edip anlamak istiyoruz. Denizcilik alanına odaklı eğitim veren böylesi okullarda öğrencilerin çok yönlü ve disiplinler arası ilişkileri kurabilen bireyler olarak yetiştirmek gerekir” dedi.

TÜBİTAK programları hakkında da bilgi verilen etkinlikte TÜBİTAK 2204 programlarından iklim değişikliği ve kutup çalışmaları konulu olanlar başta olmak zere pek çok farklı proje programına başvurulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yarışmalara ve proje etkinliklerine katılmaktan çekinmemek gerektiğinin altını çizdi.

Sunumun karşılıklı etkileşimli ve tartışmaya açık olmasının, öğrencilerin daha yüksek ilgiyle ve keyif alarak katılımını sağladığı, öğrencilerin gelecekleri ile ilgili tekrar düşünmelerini ve hedeflerini bulmaları gerektiğini hatırlattığı da belirtilen toplantıya öğrencilerden gelen dönütlerde, seminerde özellikle hayatta bir proje üzerinde çalışıyormuşçasına titizlikle hareket etmek gerektiğinin vurgulandığı tarafların kendileri için ufuk açıcı olduğu ve böylesi seminerlerin devamını bekledikleri ifade edildi. Çok faydalı bir buluşma olduğu belirtilen etkinlik sonrasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi. »Haber Merkezi