Geçit vermiyor..!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Narkotik köpeği ile yapılan aramada şüpheli şahıslarda 169 adet sentetik ecza maddesi, 130 adet extacy hap maddesi, 56,37 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 6 bin 900 lira ve 200 dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. »Haber Merkezi
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.