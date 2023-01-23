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Geçit vermiyor..!

Yozgat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Geçit vermiyor..!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Narkotik köpeği ile yapılan aramada şüpheli şahıslarda 169 adet sentetik ecza maddesi, 130 adet extacy hap maddesi, 56,37 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 6 bin 900 lira ve 200 dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. »Haber Merkezi

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