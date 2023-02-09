Gece gündüz devam ediyor

Türkiye'de yaşanan deprem sonrası yardım seferberliği başladı. Yozgat’tan deprem bölgelerine yardım gönderiliyor.
Yardım kampanyası kapsamında Celal Atik Spor Salonu ve Yozgat İtfaiye Müdürlüğü’nde oluşturulan yardım toplanma merkezlerinde gönüllü vatandaşlar çalışmalarına devam ediyor.
Gönüllü olarak çalışmalara katılan vatandaşlar, Yozgat halkından gelen malzemeleri ayırıp, paketledikten sonra tır ve kamyonlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaşmasına destek oluyorlar. »Selma Şahin
Türkiye'de yaşanan deprem sonrası yardım seferberliği başladı. Yozgat’tan deprem bölgelerine yardım gönderiliyor.