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Gazilere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Meclis’e sunulan çalışmayla birlikte gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağı ve aylık farklılıklarının ortadan kaldırılacağı bildirildi.

28 Mart 2023 Salı 02:00
Gazilere müjde

Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olduğunu vurgulayarak, gazilere yönelik yapılan bu düzenlemeyle vatana fedakârca hizmet etmiş gazilerin yanında olduklarını belirtti.
Bu düzenleme ile birlikte, daha önce farklı aylık tutarları alan gazilerin aylık farklılıkları ortadan kalkacak ve herkes asgari ücret düzeyinde aylık alacak.
Bakan bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Meclis’e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakârca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır.” dedi.  »Haber Merkezi

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Gazilere Müjde
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