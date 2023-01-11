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Gazetecilerle buluştu

Yozgat Valisi Ziya Polat, 10 Ocak Çalışanlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Gazetecilerle buluştu

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Polat, gazetecilerin fedakârca görev yaptığını belirterek, "Emek harcıyorsunuz, insanımızın bilgiye ulaşmasında aracı oluyorsunuz, doğru bilgilendirmek için gece gündüz mesai harcıyorsunuz. Basın tanıtım açısından da çok önemli. Bizim yaptığımız işlerin haberini yapan sizlersiniz. Gazeteciler gününüz kutlu olsun." dedi.
Daha sonra Polat, kentte yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.
Vali Polat yaptığı açıklamada; “Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi şu anlık hepsi doldu genişleme alanlarında çalışmalarına başlayacağız kararlarımızı aldık. Fuat Oktay OSB ve Bozok OSB bir marka olması için çalışıyoruz. İyi yatırımcılar getirmek için çalışıyoruz. Yozgat’a değer katacak yatırımcılar gelmesi için uğraşıyoruz. 5-6 büyük yatırımcılara yerlerimizi tahsis ettik. İstanbul’da bir yatırımcıyla görüşme sağladık bu yatırımcının fabrikasında 4 bin kişi çalışıyor çok kapsamlı bir fabrika bu fabrikanın bir bölümünü Yozgat’a çekersek yer tahsisini yaparsak güzel bir yatırım olacak inşallah. Soğutma ile ilgili bir yatırımcı ile görüştük bizlerden 4 parsel istedi büyük bir yatırım olacak. İstanbul’dan Kenevir ile yatırım yapan Türkiye’ye tek yatırımı yapan bir iş insanı var onlarda bir yer tahsisi istedi bu sene değil ama seneye tahsisi yapılır diye ümit ediyorum.” diye konuştu. »AA – Rabia Şahin

Son Güncelleme: 10.01.2023 17:39
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Gazetecilerle Buluştu
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