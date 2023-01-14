Gazetecilerle bir araya geldi

Yozgat Şehir Hastanesi yemekhanesinde basın mensuplarıyla buluşan Başhekim Kozan, yemek sonrasında başhekimlikte gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kozan, Yozgat’ta mesai kavramı gözetmeksizin yerel ve ulusal basın mensuplarının fedakârca görev yaptığını dile getirerek şunları söyledi: "Basın mensuplarımız, hem Yozgat genelinde yaptığı çalışmalarla hem de hastanemizin işleyişi ile de ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz mesai yapmaya devam ediyor. Basınımız yapılan işlerin tanıtım açısından çok önemli. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olması açısından hastanemiz her zaman göz önünde ve biz de bunun farkındayız. Amacımız hastalarımızın tedavisini tam olarak hastanemizde yapmak ve memnun bir şekilde evlerine göndermektir. Bu kapsamda yaptığımız ameliyatları, hastanemizdeki yenilikleri, haber yapan, kamuoyuna aktaran yine sizlersiniz. Görevini fedakârca yapan siz değerli gazetecilerimizin gününü kutluyorum.”

Başhekim Uz. Dr. Kozan daha sonra başhekimlik odasında hastane ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı. »Tolga Çolak