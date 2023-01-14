Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.984,86
ALTIN
1.159,98
DOLAR
18,79
STERLİN
22,99
EURO
20,37

Gazetecilerle bir araya geldi

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek gazeteciler gününü kutladı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Gazetecilerle bir araya geldi

Yozgat Şehir Hastanesi yemekhanesinde basın mensuplarıyla buluşan Başhekim Kozan, yemek sonrasında başhekimlikte gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Kozan, Yozgat’ta mesai kavramı gözetmeksizin yerel ve ulusal basın mensuplarının fedakârca görev yaptığını dile getirerek şunları söyledi: "Basın mensuplarımız, hem Yozgat genelinde yaptığı çalışmalarla hem de hastanemizin işleyişi ile de ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz mesai yapmaya devam ediyor. Basınımız yapılan işlerin tanıtım açısından çok önemli. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olması açısından hastanemiz her zaman göz önünde ve biz de bunun farkındayız. Amacımız hastalarımızın tedavisini tam olarak hastanemizde yapmak ve memnun bir şekilde evlerine göndermektir. Bu kapsamda yaptığımız ameliyatları, hastanemizdeki yenilikleri,  haber yapan, kamuoyuna aktaran yine sizlersiniz. Görevini fedakârca yapan siz değerli gazetecilerimizin gününü kutluyorum.”
Başhekim Uz. Dr. Kozan daha sonra başhekimlik odasında hastane ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı. »Tolga Çolak

Anahtar Kelimeler:
Gazetecilerle Bir Araya GeldiYozgat şehir Hastanesi10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüMustafa KozanGazetecilerYozgatYemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllü sayısı arttı
Gönüllü sayısı arttı
Gösteriyi lanetledi
Gösteriyi lanetledi
“Hayat pahalılığını marketler çözemez”
“Hayat pahalılığını marketler çözemez”
Bir günde 3 sözleşme
Bir günde 3 sözleşme
35 yıllık emanet
35 yıllık emanet
KADINA EL KAL-KA-MAZ
KADINA EL KAL-KA-MAZ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim