Gazeteciler emektar ve cefakârdır

Başkanı Taşdemir, Gazetecilerin topluma ait olan olayları halkın kültürünü, yaşayışını, sosyal ve politik olaylarını tarafsız bir dille ele alan milletin bilgi ve kültür sahibi olmalarını sağlayan emektar ve cefakâr neferler olduğunu söyledi.

Taşdemir yaptığı açıklamada; “Gazetecilerimiz gerektiğinde hayatlarını, kariyerlerini hiçe sayarak doğru, ilkeli, dürüst ve tarafsız haberler yapmaya mesleklerini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan kişilerdir. Toplumlun bilinçlenmesinden, haberlere ve bilgiye ulaşmasında en şeffaf ve ilk elden kaynaklardır. Günümüzde internetin ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla gazetecilikte değişime uğramıştır. Hayatları boyunca toplum için fedakârca 10 Ocak çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyor ve tebrik ediyorum. Kalemlerine ve yüreklerine sağlık diyorum.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi