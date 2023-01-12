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Fuar ziyareti

ORAKAF’23 fuarının hazırlıkları kapsamında Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret ederek 6-7 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak olan ORA-KAF’23’e  davet etti.

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Fuar ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında Orta Anadolu Bölgesi’nin en büyük kariyer fuarı olan ORAKAF’23, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde ve Yozgat Bozok Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 12 üniversitenin paydaşlığında 6-7 Mart 2023 tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Üniversitelerin farklı bölümlerinden öğrenci ve mezunların bir araya geleceği ve çok sayıda farklı sektörden firmaların katılacağı bu fuarda, öğrencilerin alanında uzman kişilerle tanışma fırsatı edinerek, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle görüşme imkânını  yakalayarak işe alım süreçleri hakkında bilgi edinme, staj imkanı, mülakat simülasyonu, atölye, örnek olay çalışmaları, mesleki ve kişisel gelişim söyleşilerine katılma gibi imkanlardan faydalanacak.
Öğrencilerin ve mezunların katılım sağlayabilmeleri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin geliştirdiği Yetenek Kapısına [(YetenekKapısı (yetenekkapisi.org)] üye olmaları, kariyer fuarları bölümünden ORAKAF’23 etkinliğine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Öğrencilerin ilgili tarihlerde Kayseri’de gerçekleşecek ORAKAF'23 kariyer fuarına ulaşımı kontenjan dâhilinde Bozok üniversitesi imkanları ile sağlanacak.
Binlerce öğrencinin katılımı ile düzenlenecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı'na katılım sağlanması; öğrenciler, mezunlar ve genel anlamda firmaların tanıtımı ile staj ve iş başvurularının değerlendirilmesi açısından önem teşkil ettiği bildirildi. 6-7 Mart 2023 tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuara, 500 firma ve  50 bin öğrenci ve mezun katılımı hedefleniyor.
Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevil Zengin de eşlik etti. »Haber Merkezi

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Fuar Ziyareti
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