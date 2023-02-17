Fransa’dan yardıma koştu

Kahraman Maraş merkezli 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan depremler sonrası yurtiçinden olduğu gibi yurtdışından da yardımlar akın akın devam ediyor. Fransa’da yaşayan hemşehrimiz Belford Ülkü Ocağı Başkanı Ayhan Eroğlu, ilçemize gelerek MHP İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu ile ve yönetim kurulu üyeleri ile yapacakları ve yapılması gerekli yardımlar hakkında görüştü. Eroğlu ve beraberindekiler daha sonra deprem bölgesine hareket etti.

25 yıldır Fransa’da yaşayan Türk Federasyonu Bölge eski Başkanı ve Betfort Ülkü Ocağı Başkanı hemşehrimiz Ayhan Eroğlu, 6 Şubat sabahı büyük bir acı ile uyandıklarını söyledi. Deprem haberi sonrası Fransa’da büyük bir yardım kampanyası başlattıklarını ve insanların adeta yardım için seferber olduğunu belirten Eroğlu, yaraların sarılması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Önceki gün memleketi Boğazlıyan’a gelerek Milliyetçi Hareket Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Eroğlu, depremzedeler için yapacakları ve yapılması gerekli yardımlar için görüştüler.

Deprem bölgesine hareket etmeden önce Gazetemize açıklamada bulunan Ayhan Eroğlu, şunları söyledi:

“Aslen Boğazlıyanlıyım, 25 yıldır Fransa’dayım. 13 sene Türk Federasyonu Bölge Başkanlığı yaptım. Şu anda Belfort Ülkü Ocağı Fatih Camii’nde başkanlık yapıyorum. Bugün burada deprem bölgesindeki canlarımız hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanımız Selahattin Demiroğlu’ndan fikir alışverişi yaptık.

Deprem bölgesindeki insanlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, bizler ne yapabiliriz. Tabii ki Avrupa’da Türk Milleti olarak ve kendi halkları olarak yardımlar devam ediyor. Yardımlar akın akın geliyor. Rabbim bir daha böylesi bir acıyı bizlere yaşatmasın. Ölmüşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rabbim vatanımızın, milletimizin, halkımızın eksikliğini göstermesin inşallah.

Biz de 6 Şubat Pazartesi günü bir acıyla uyandık. Gerçekten bizim milletimizdeki merhamet ve duyarlılığı başka millette bulamayız. Halkımız bizi o andan itibaren sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri arayarak ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz, bizler de bir şeyler yapmalıyız diye panik içerisinde çalışmalara girdiler. Daha hala neye ihtiyaç duyuluyorsa onları toplayıp kargo uçakları ile bölgeye gönderdiler. Biz de tabii ki dernek başkanı olarak, elçiliğimizle, konsolosumuzla görüştük.

Fransa’da bulunduğum bölgedeki belediye başkanları ile bir görüşme yapıp resmi olarak yardımların buraya aktarılması için gerekli evrakları hazırladık. Şu anda oradaki arkadaşlar bu iş üzerinde çalışıyorlar. En kısa zamanda gerekli yerlere ulaştırılacak.

Şu anda tabii ki biz de afet bölgesine yardım için Boğazlıyan’da herkes yardıma koşmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim halkımız bu gibi durumlarda geri adım atmaz, seferber olurlar. Burada da gördüm ki hemşehrilerimiz seferber olmuşlar. Allah hepsinden razı olsun. Sadece Boğazlıyan’dan giden yardım 200 tırı aşmış. Biz deprem bölgesine geçeceğiz. Gereken ne ise yapacağız.” »Haber Merkezi