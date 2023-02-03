Fizik tedavi bilgisi

Bilgilerden sonra da uygulanacak konu ile alakalı bir anket uyguladılar. Tedaviye gönüllü olarak katılmak isteyen katılımcılarla haftada 4 gün olmak üzere bir ay boyunca bu tedavi yöntemleri uygulanacak. Öğrencilerle iletişimleri tedavi boyunca devam edecek.

Sarıkaya Müftülüğü yaptığı açıklamada; “Üniversite öğrencilerimize hazırladıkları projeyi gerçekleştirebilmeleri için gönüllü bayanların katılımını organize eden ve bilgilendirme sırasında yardımcı olan hoca hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi