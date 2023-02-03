Fizik tedavi bilgisi

Bilgilerden sonra da uygulanacak konu ile alakalı bir anket uyguladılar. Tedaviye gönüllü olarak katılmak isteyen katılımcılarla haftada 4 gün olmak üzere bir ay boyunca bu tedavi yöntemleri uygulanacak. Öğrencilerle iletişimleri tedavi boyunca devam edecek.
Sarıkaya Müftülüğü yaptığı açıklamada; “Üniversite öğrencilerimize hazırladıkları projeyi gerçekleştirebilmeleri için gönüllü bayanların katılımını organize eden ve bilgilendirme sırasında yardımcı olan hoca hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi
Bilgilerden sonra da uygulanacak konu ile alakalı bir anket uyguladılar. Tedaviye gönüllü olarak katılmak isteyen katılımcılarla haftada 4 gün olmak üzere bir ay boyunca bu tedavi yöntemleri uygulanacak. Öğrencilerle iletişimleri tedavi boyunca devam edecek.