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Fizik tedavi bilgisi

Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri Sarıkaya Müftülüğüne bağlı ihtiyaç odaklı Kur'an Kursu kursiyer kadınlara boyun ağrıları ve bu konuda uygulanacak fizik tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdiler.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Fizik tedavi bilgisi

Bilgilerden sonra da uygulanacak konu ile alakalı bir anket uyguladılar. Tedaviye gönüllü olarak katılmak isteyen katılımcılarla haftada 4 gün olmak üzere bir ay boyunca bu tedavi yöntemleri uygulanacak. Öğrencilerle iletişimleri tedavi boyunca devam edecek.
Sarıkaya Müftülüğü yaptığı açıklamada; “Üniversite öğrencilerimize hazırladıkları projeyi gerçekleştirebilmeleri için gönüllü bayanların katılımını organize eden ve bilgilendirme sırasında yardımcı olan hoca hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Fizik Tedavi Bilgisi
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