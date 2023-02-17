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Fiyat tarifesi belirlendi

Olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 1 Nisan 2023’ten itibaren resmi ilan yayımlamaya başlayacak internet haber siteleri için teklif ettiği Resmi İlan Fiyat Tarifesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Fiyat tarifesi belirlendi

İnternet haber sitelerinde resmi ilan yayımlanmasına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra gazetelerin dizgi-tertip esaslarına dair kısmi değişiklikleri içeren Resmi İlan Fiyat Tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 16 Şubat 2023 tarihli ve 32106 sayılı nüshasında yayımlandı.
Cumhurbaşkanınca onaylanan yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre, internet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti, 1 santimetre boy 4 santimetre en olmak üzere 1 kutu esas alınmak suretiyle hesap edilecek. Resmi ilanların 1 kutu alanda günlük yayım ücreti illere göre belirlenen kontenjan yerleri için KDV hariç 70 Türk Lirası olarak ücretlendirilecek. Genel kategori kapsamındaki ilanları yayım ücreti ise KDV hariç 100 Türk Lirası’ndan hesaplanacak.
Cumhurbaşkanı Kararı ile internet haber sitelerinde yayımlanacak ilanlar, gazetelerde yayımlanacak ilanlar ile aynı birim fiyatı üzerinden faturalandırılmış olacak.
Karara göre, gazetelerde olduğu gibi resmi ilanlar internette de “Arial” yazı karakterinde yayımlanacak ve genel kategorideki internet haber sitelerinde 9 punto, diğer sitelerde ise 10 punto metin harfleri kullanılacak. Resmi ilanların 5 santimetrelik kısmında, 10 punto metin harflerinin kullanımında en az 12 satır, 9 punto harflerin kullanımında ise en az 14 satır yazı bulunması gerekecek. İlan başlıkları ise tüm kategorilerde 16 punto yayımlanacak.
Yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesi ile gazetelerde yayımlanacak resmi ilanların başlık puntolarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 20 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 18 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakiler ise 14 puntoyu geçemeyecek. Tarife, 1 Nisan 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.  »Haber Merkezi

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Fiyat Tarifesi Belirlendi
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