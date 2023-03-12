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Fırtına uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

12 Mart 2023 Pazar 02:12
Fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.
Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de 12 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek fırtına, Sivas ve Kayseri'de 13 Mart Pazartesi günü öğleden sonra hafifleyecek.
Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Çığ tehlikesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. »AA
 

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Fırtına Uyarısı
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