Fidanlar toprakla buluştu

Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri tarafından kurs bahçesine lavantalar özenle dikildi.

hayırsever iş insanı Abdullah Karataş’a ve fidanların dikiminde emeği geçen öğrencilere teşekkür eden İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Lavantalar büyüyüp güzel kokular saçarken kızlarımız da hafızlıklarını başarıyla tamamlayacaklardır inşallah. Abdullah Bey'e, hoca hanımlara ve öğrencilerimize bu güzel etkinlik için teşekkür ederiz. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi