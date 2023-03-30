Fidan diktiler

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlik Karapınar İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Saraykent Orman İşletme Şefi Ali Durmaz, Kadıpınarı Orman İşletme Şefi Mehmet Kayacık, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere, orman ve doğa sevgisini aşılamak için ormanın faydaları ve fidan dikimi hakkında bilgiler verilerek, okul bahçesine fidan dikildi. Haber Merkezi