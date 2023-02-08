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Federasyonlar kampanya başlattı

Almanya Yozgatlılar Federasyonu, yönetim kurulu toplanarak acil yardım kampanya başlatma kararı aldı. 

08 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Federasyonlar kampanya başlattı

Konuyla ilgili bilgi veren genel başkan Mustafa Çelik; “Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda Yozgatlılar Federasyon başkanlarımızla istişareler yaparak kampanyayı birlikte yapma kararı aldık. 
Gün birlik günü bugün yaraları sarma milletimize merhem olma, ihtiyaçları giderme  zamanı vatandaşlarımızı bu kampanyamıza katılmalarını bekliyoruz. Almanya Afet Koordinasyonu Salih Çelik Başkan yürütüyor, kendisi  AFAD yetkilileriyle irtibat halinde iki arkadaşımızı acilen Türkiye’ye gönderdik. Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem geniş alanda hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde şehit olanlara Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye’m” dedi. 
DEPREM YARDIM KAMPANYASI
Hilfskampagne für die Erdbebenopfer der Türkei
Föderation der in Deutschland lebenden Menschen aus Yozgat e. V.
IBAN: DE26 2005 0550 1501 6602 50  / »Haber Merkezi

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Federasyonlar Kampanya Başlattı
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