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Farkındalık ziyaretleri yapıldı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile afet bilinciyle farkındalık ziyaretleri düzenledi.

10 Mart 2023 Cuma 02:00
Farkındalık ziyaretleri yapıldı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli’nin öncülüğünde toplumun yarısını oluşturan yarısının da eğitimini üstlenen kadınlara dikkat çekmek için şehit annelerini ve gazilerin anneleri ile deprem bölgelerinden gelen depremzede kadınları ve aileleri ziyaret edildi. 
Buruk bir 8 mart geçirdiklerini belirten İl Müdürü Neşeli, “Ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aklımız, fikrimiz, kalbimiz deprem bölgesinde. Dolayısıyla buruk bir 8 Mart geçiriyoruz. Kadınlar deprem ve diğer afetlerden hem psikolojik hem sosyal hem de ekonomik yönden en çok etkilenen grupların başında geliyor. Şu anda devletimizin destekleri, ülkemiz genelindeki dayanışma ruhu ve dünyanın dört bir yanından gelen destekler ile yaraları hep birlikte saracağımıza dair umudumuz sonsuzdur. Kadınların kararlılıkları, cesaretleri, güçlü duruşları öncelikle ailelerini, sonra işlerini, şehirlerini ve bölgelerini ayağa kaldıracaktır. İlimizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi afet bilinciyle farkındalık ziyaretleri düzenledik. Toplumun yarısını oluşturan yarısının da eğitimini üstlenen kadınlara dikkat çekmek için aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimizin anneleri ile deprem bölgelerinden gelen depremzede kadınları ve ailelerini ziyaret ettik.” dedi. »Sema Nur Koçaker 

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Farkındalık Ziyaretleri Yapıldı
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