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Farkındalık eğitimi

Akdağmadeni ilçesinde kurulu ve faaliyet gösteren dernek yönetici ve temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen programda farkındalık oluşturuldu.

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
Farkındalık eğitimi

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu tarafından, Akdağmadeni Öğretmenevi Müdürlüğü Salonu’nda  düzenlenen “ Rehberlik ve Farkındalık Eğitimi” ne ilçe dernekler birimi personeli, dernek başkanları ve üyeleri ile dernek temsilcileri katıldı.
Programa, deprem bölgesine yardım yapan dernek yöneticilerine  teşekkür ederek başlayan İl Müdürü Yurtlu, dernek iş ve işlemleri çerçevesinde, elektronik işlemler, bildirimler, beyanname ve genel kurul toplantıları ile gelir-gider kayıtları hakkında geniş bilgiler aktardı.
Dernek yöneticilerine özellikle, kurumsal kimlik, sivil toplum bilinci ve birlikte iş yapma kültürüne vurgu yapan İl Müdürü Yurtlu, amacımız   idari ve adli işlem uygulayarak, devletin ceza uygulayan yüzü yerine, önceden bilgilendirerek ve  rehberlik ederek, devletin sıcak ve merhametli yüzünü tebarüz ettirmektir  diyerek, değişen ve ilave edilen mevzuat slaytlar eşliğinde sunum yaptı.
Derneklerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde projeler üretilmesine de dikkat çeken Yurtlu, içişleri bakanlığınca derneklere tanınan mali haklara değindi. Hazırlanacak projelerin  PRODES üzerinden elektronik ortamda  valiliğimize sunulması halinde, gerekli incelemenin ardından Bakanlığa arz edileceğini belirtti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Eğitimi
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