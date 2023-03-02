Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu tarafından, Akdağmadeni Öğretmenevi Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen “ Rehberlik ve Farkındalık Eğitimi” ne ilçe dernekler birimi personeli, dernek başkanları ve üyeleri ile dernek temsilcileri katıldı.

Programa, deprem bölgesine yardım yapan dernek yöneticilerine teşekkür ederek başlayan İl Müdürü Yurtlu, dernek iş ve işlemleri çerçevesinde, elektronik işlemler, bildirimler, beyanname ve genel kurul toplantıları ile gelir-gider kayıtları hakkında geniş bilgiler aktardı.

Dernek yöneticilerine özellikle, kurumsal kimlik, sivil toplum bilinci ve birlikte iş yapma kültürüne vurgu yapan İl Müdürü Yurtlu, amacımız idari ve adli işlem uygulayarak, devletin ceza uygulayan yüzü yerine, önceden bilgilendirerek ve rehberlik ederek, devletin sıcak ve merhametli yüzünü tebarüz ettirmektir diyerek, değişen ve ilave edilen mevzuat slaytlar eşliğinde sunum yaptı.

Derneklerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde projeler üretilmesine de dikkat çeken Yurtlu, içişleri bakanlığınca derneklere tanınan mali haklara değindi. Hazırlanacak projelerin PRODES üzerinden elektronik ortamda valiliğimize sunulması halinde, gerekli incelemenin ardından Bakanlığa arz edileceğini belirtti. »Haber Merkezi