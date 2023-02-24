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Fahiş fiyat denetimi

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Kahramanmaraş depremlerinin ardından fırsatçılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için denetim başlattı. 

24 Şubat 2023 Cuma 02:00
Fahiş fiyat denetimi

Zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere birçok işletmede incelemelerde bulundular. Asrın felaketinden sonra temel gıda malzemelerine alışveriş yoğunluğu başladı. Bunu fırsata çevirmek isteyenlere zabıta ekipleri geçit vermedi. Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri deprem sürecinde zincir marketlere kent genelinde sıkı bir denetim gerçekleştirdi.
Deprem sonrası fırsatçılara geçit vermemek üzere yapılan denetimlerde ise işletmelere yasal uyarılarda bulunuldu. Ekipler bu süreçte denetimlere devam edileceğini ifade etti.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,  “Ülkemizde meydana gelen depremler sonrası vatandaşlarımızın bütçesi, sağlığı ve güvenliği için fırsatçılık yapan işletmelere karşı fahiş fiyat denetimlerimiz devam ediyor. Yaptığımız denetimlerde özellikle deprem sürecinde halkımızın sıklıkla ihtiyaç duyduğu gıda ve kıyafet gibi ürün satışlarına yönelik birçok sektörde denetimler yapılmıştır.” dedi. »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:18
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