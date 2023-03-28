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Faaliyetleri bitmiyor

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) yaptığı etkinlikler ve yürüttüğü projelerle gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.

28 Mart 2023 Salı 02:00
Faaliyetleri bitmiyor

Yaptığı projeler, toplantılar ve etkinliklerle adından söz ettiren SORGED, gençlerin ücretsiz Avrupa fırsatlarından yararlanabilmesi için bilgilendirme toplantısı yapacak.
Toplumda gençlerin daha fazla değer görmesi ve yaptıkları çalışmaların daha fazla takdir edilmesini sağlamayı da kendisine misyon edinmiş olan SORGED, her bir gencin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanarak çeşitli faaliyetler düzenliyor.
SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz,  29 Mart 2023 tarihinde "Gençler İçin Ücretsiz Avrupa Fırsatları" bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini bildirdi. 
Gençler için yapılan son çalışma hakkında açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz,  “Yurt dışına nasıl çıkabileceğini eğlenerek öğrenmek ister misin? Ücretsiz yurt dışına nasıl çıkabilirsin? Erasmus+ Programı nedir? Avrupa Dayanışma Programı (ESC) nedir? Nasıl katılabilirsin? Europass CV ve Motivasyon Mektubunu nasıl hazırlayabilirsin? Youthpass Sertifikası nedir? Nasıl sahip olabilirsin? Gençler İçin Ücretsiz Avrupa Fırsatları Toplantısı online düzenlenecek olup, herkese açık ve ücretsizdir.” ifadelerini kullandı.
Kontenjanın 100 katılımcı ile sınırlı olduğunu kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, kontenjanının dolması ile başvuru formunun kapatılacağını duyurdu.
29 Mart 2023 tarihinde saat 21:30 gerçekleştirilecek toplantı için başvuruların en kısa sürede yapılması gerektiğini bildiren Başkan Halil Uğuz, başvurusu olumlu olan katılımcılara etkinlik hakkında SMS gönderileceğini söyledi. »Selma Şahin

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Faaliyetleri Bitmiyor
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