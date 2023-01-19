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Faaliyetler konuşuldu

Şefaatli Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü İlçe Müftü vekili Sinan Şen ve Diyanet Gençlik Koordinatörü Muhammed Hakan Tuncer, Kaymakam Yusuf Ilıca’yı, makamında ziyaret etti.

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Faaliyetler konuşuldu

Ziyarette Diyanet Gençlik Koordinatörlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından yapılan faaliyetler anlatılarak fikir alışverişinde bulunuldu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ilıca, “Her daim gençlerimizin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü İlçe Müftü vekili Sinan Şen ve Diyanet Gençlik Koordinatörü Muhammed Hakan Tuncer bizleri ziyaret ederek yapmış oldukları faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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