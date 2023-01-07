Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası'nı ziyaret eden Vali Polat, Et Kombinası Müdürü Harun Pehluvan ve Süt İşletme Müdürü Akif Başol'dan çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi
Son Güncelleme: 06.01.2023 17:11
Vali Ziya Polat, Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası'nı ziyaret etti.
Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası'nı ziyaret eden Vali Polat, Et Kombinası Müdürü Harun Pehluvan ve Süt İşletme Müdürü Akif Başol'dan çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi