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Faaliyetler hakkında bilgi aldı

Vali Ziya Polat, Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası'nı ziyaret etti.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Faaliyetler hakkında bilgi aldı

Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası'nı ziyaret eden Vali Polat, Et Kombinası Müdürü Harun Pehluvan ve Süt İşletme Müdürü Akif Başol'dan çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 17:11
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