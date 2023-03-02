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EYT kanunu yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmeler tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
EYT kanunu yasalaştı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı. TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan kanunla birlikte sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacak çalışanlar işverenlerine emeklilik dilekçesi vererek yasadan yararlanacaklar. Yasaya göre  08.09.1999’dan önce sigorta girişi olanlar için yaş şartı olmayacak ve çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. »Haber Merkezi

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EYT Kanunu Yasalaştı
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