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Evler temizlendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki depremdeki depremzedeler için Sorgun ilçesinde tahsis edilen evler Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) gönüllüleri tarafından temizlendi.

14 Şubat 2023 Salı 02:00
Evler temizlendi

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki deprem nedeniyle depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sorgun da evler tahsis edildi. 
DORGED gönüllüleri de depremzedelere tahsis edilen evleri baştan aşağı temizleyerek deprem bölgesinden gelecek misafirler için hazırladı. 
Tüm Türkiye'yi derinden üzen depremler nedeniyle zor günler yaşandığını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “SORGED olarak deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için hep birlikte seferber olduk. Deprem bölgesinde yaraları sarmak için hepimiz tek yürek olduk. Depremzedeler için tahsis edilen evleri gönüllülerimiz temizleyerek onlar için hazırladı. Bu zorlu süreçte yardım eden tüm gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. »Haber Merkezi

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Evler Temizlendi
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