Evi depremde zarar gördü

Facebook’ta bulunan sosyal medya ağlara yaptıkları ortak açıklamalar ile Kaleci Aykut Demirdelen’e herkesi maddi, manevi desteğe davet ettiler.

Yapılan açıklamada, “Hepimizin Yakından Tanıdığı Yeşil Sahaların Tecrübeli İsmi Aykut Demirdelen Geçtiğimiz Aylarda Talihsiz Bir sakatlık yaşamıştı. Kafasına aldığı darbe ile bilincini kaybedip 21 gün yoğun bakımda kalmıştı. Tek geçim kaynağı olan futbol başka bir geçim kaynağı olmayan ve şuan çalışacak durumda da değil. 11 ilimiz deprem felaketini yaşadı. Aykut kardeşimizde depremden etkilendi. Çok şükür kendine ve ailesine bir şey olmadı. Kaldığı ev hasar gördü. Şuan içerisine giremiyor. Başkasında kalıyorlar. Şuan Aykut Demirdelen ailesiyle birlikte mağdur durumda.

Aykut Demirdelen kardeşimize maddi manevi Destek Olalım. Yardım severlerin desteklerine ihtiyacı var.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi