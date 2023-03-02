Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.322,65
ALTIN
1.115,35
DOLAR
18,89
STERLİN
22,77
EURO
20,18

Evi depremde zarar gördü

Bir dönem Yozgatspor 1959 FK ile Sorgun Belediyespor’un forması giyen tecrübeli eldiven Aykut Demirdelen’in Osmaniye’de bulunan evi depremde zarar gördü. Sosyal Medya da bulunan spor sayfaları tecrübeli eldiven için destek kampanyası başlattı.

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
Evi depremde zarar gördü

Facebook’ta bulunan sosyal medya ağlara yaptıkları ortak açıklamalar ile Kaleci Aykut Demirdelen’e herkesi maddi, manevi desteğe davet ettiler.
Yapılan açıklamada, “Hepimizin Yakından Tanıdığı Yeşil Sahaların Tecrübeli İsmi Aykut Demirdelen Geçtiğimiz Aylarda Talihsiz Bir sakatlık yaşamıştı. Kafasına aldığı darbe ile bilincini kaybedip 21 gün yoğun bakımda kalmıştı. Tek geçim kaynağı olan futbol başka bir geçim kaynağı olmayan ve şuan çalışacak durumda da değil. 11 ilimiz deprem felaketini yaşadı. Aykut kardeşimizde  depremden etkilendi. Çok şükür kendine ve ailesine bir şey olmadı. Kaldığı ev hasar gördü. Şuan içerisine giremiyor. Başkasında kalıyorlar. Şuan Aykut Demirdelen ailesiyle birlikte mağdur durumda.
Aykut Demirdelen kardeşimize maddi manevi Destek Olalım. Yardım severlerin desteklerine ihtiyacı var.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Evi Depremde Zarar Gördü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDV SEFERBER
TDV SEFERBER
‘En itibarlı markalar’ arasında
‘En itibarlı markalar’ arasında
Zararsız eşlik etti
Zararsız eşlik etti
Kadınlar yüreklere dokundu
Kadınlar yüreklere dokundu
“Müslüman Müslümanın Kardeşidir”
“Müslüman Müslümanın Kardeşidir”
Sorunları dinledi
Sorunları dinledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim