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Ev sohbetleri yapılıyor

Akdağmadeni ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ev sohbetleri devam ediyor. 

03 Mart 2023 Cuma 02:29
Ev sohbetleri yapılıyor

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü kapsamında Mehmet Bolat rehberliğinde ilçeye bağlı Bulgurlu köyü ziyaret edildi.
Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen öğrenci veli ziyareti ve ev sohbetleri Bulgurlu köyünde yapıldı.
Aileler ziyaret edilerek sohbet edilerek istek ve talepler dinleniyor, yapılması gerekenler hakkında notlar alınıyor. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.03.2023 09:13
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