Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.261,41
ALTIN
1.110,20
DOLAR
18,81
STERLİN
22,62
EURO
19,96

Etkinlikle moral buldular

Yozgat Belediyesi, depremzede çocuklar ve aileleri için depremin izlerinin silinmesi adına çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

03 Mart 2023 Cuma 02:00
Etkinlikle moral buldular

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesinden Yozgat’a gelen depremzede çocuklar ve aileleri için Yozgat Belediyesi tarafından moral gecesi düzenlendi.
Yozgat Cemil Çiçek Adalet ve Eğitim Merkezi Konferans Salonunda depremzede çocuklara moral olmak ve çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, müzikli eğlence ile oyunlar oynayarak çocuklar keyifli vakit geçirdi. Hem ailelerin hem de çocukların moral bulduğu eğlenceye ilgi oldukça yoğun oldu. Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından etkinliğe gelen ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verilerek pamuk şeker dağıtıldı. Yapılan etkinlikle gönüllerince doyasıya eğlenen çocuklar depremin izlerini silmeye çalıştı.
DEPREMİN ETKİLERİ SİLİNİYOR
Malatya’dan Yozgat’a geldiklerini söyleyen Sevim Mordeniz, “Çocuklarla buradayız. Çocuklarımız eğleniyor bu etkinliklerle depremin etkileri biraz olsa da siliniyor. Bize de moral oluyor” dedi.
10 yaşındaki depremzede Asya Öksüz ise “Bu etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Burada çok eğleniyoruz, depremzedeyiz. Burada depremi unutturmaya çalışıyorlar. Bizim için güzel bir gündü" şeklinde konuştu.
"ENSAR MUHACİR KARDEŞLİĞİNİ YAŞATIYORUZ"
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise “Adalet Eğitim Merkezide kalan 588 kişi için bir etkinlik düzenledik. Burada 170 çocuğumuz var. O çocuklarımıza neşeli bir gece geçirimlerini sağlamak ve depremin acılarını beraber sarabilmek için onlarla burada olduk. Bu süreç uzun bir süreç. Hem belediye, valilik ve halkımız olarak depremzedelere hem sahip çıkmak sorumluğumuz hem de zorunluluğumuz var. Ensar ve muhacir kardeşliğini burada yaşatmak istiyoruz. Bugün ekiplerimiz moral gecesi düzelendi. Animasyon, palyaço gösterileri, pamuk şeker dağıtımı gibi etkinlikler düzeliyoruz” ifadelerine yer verdi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Etkinlikle Moral Buldular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeş şehir oldular
Kardeş şehir oldular
Çocuklar gülerse dünya güler
Çocuklar gülerse dünya güler
TDV SEFERBER
TDV SEFERBER
‘En itibarlı markalar’ arasında
‘En itibarlı markalar’ arasında
Zararsız eşlik etti
Zararsız eşlik etti
Kadınlar yüreklere dokundu
Kadınlar yüreklere dokundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim