Etkinlikle moral buldular

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesinden Yozgat’a gelen depremzede çocuklar ve aileleri için Yozgat Belediyesi tarafından moral gecesi düzenlendi.

Yozgat Cemil Çiçek Adalet ve Eğitim Merkezi Konferans Salonunda depremzede çocuklara moral olmak ve çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, müzikli eğlence ile oyunlar oynayarak çocuklar keyifli vakit geçirdi. Hem ailelerin hem de çocukların moral bulduğu eğlenceye ilgi oldukça yoğun oldu. Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından etkinliğe gelen ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verilerek pamuk şeker dağıtıldı. Yapılan etkinlikle gönüllerince doyasıya eğlenen çocuklar depremin izlerini silmeye çalıştı.

DEPREMİN ETKİLERİ SİLİNİYOR

Malatya’dan Yozgat’a geldiklerini söyleyen Sevim Mordeniz, “Çocuklarla buradayız. Çocuklarımız eğleniyor bu etkinliklerle depremin etkileri biraz olsa da siliniyor. Bize de moral oluyor” dedi.

10 yaşındaki depremzede Asya Öksüz ise “Bu etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Burada çok eğleniyoruz, depremzedeyiz. Burada depremi unutturmaya çalışıyorlar. Bizim için güzel bir gündü" şeklinde konuştu.

"ENSAR MUHACİR KARDEŞLİĞİNİ YAŞATIYORUZ"

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise “Adalet Eğitim Merkezide kalan 588 kişi için bir etkinlik düzenledik. Burada 170 çocuğumuz var. O çocuklarımıza neşeli bir gece geçirimlerini sağlamak ve depremin acılarını beraber sarabilmek için onlarla burada olduk. Bu süreç uzun bir süreç. Hem belediye, valilik ve halkımız olarak depremzedelere hem sahip çıkmak sorumluğumuz hem de zorunluluğumuz var. Ensar ve muhacir kardeşliğini burada yaşatmak istiyoruz. Bugün ekiplerimiz moral gecesi düzelendi. Animasyon, palyaço gösterileri, pamuk şeker dağıtımı gibi etkinlikler düzeliyoruz” ifadelerine yer verdi. »İHA