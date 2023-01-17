Etkin ve verimli sürdürülecek

Yurtlu, yaptığı açıklamada; “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce uygulanan “Kamu-STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi çerçevesinde dernek ziyaretleri gerçekleştirilerek, dernek yöneticilerine sivil toplum ruhu, kurumsal kapasite, güncel mevzuat ve iş ve işlemlerde karşılaşılan sorun ve öneriler konusunda bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Ayrıca, Mali Eylem Gücü kapsamında Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi konularında farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Diğer yandan, İl Müdürlüğü olarak, görev alanımızda bulunan; dernek, sendika ve siyasi parti iş ve işlemleri hakkında değişen mevzuata bağlı olarak DERBİS üzerinde, elektronik ortamda yapılan bildirimler, dernek yönetim kurulu ve denetim kurulu başta olmak üzere dernek organlarının yürüteceği görevler ve sorumluluklar hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.” dedi.

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Eğitim ve rehberlik hizmetlerindeki amaçlarının “STK bilincinin geliştirilmesi, iş ve işlemlerin daha etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütümünün sağlanmasıdır. Böylelikle, idari yaptırımlara maruz kalmadan, devletin sıcak yüzünün yansıtılması” olduğunu vurguladı. »Haber Merkezi