ET KUYRUĞA YETMİYOR 

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sırada olmasına rağmen et bulamıyor.

Ramazan’dan önce oruç hazırlığı için kuyruk oluşturan vatandaş hala kuyrukta beklemeyi sürdürüyor.

ERKENDEN SIRAYA GİRİYORLAR

Et fiyatlarındaki artış nedeniyle Et ve Süt Kurumu’ndan daha uygun et almayı tercih eden vatandaş uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde uygun fiyatlı et alabilmek için sıraya giren vatandaşlar yetkililerin bu sorunu çözmesini talep ediyor.

Sorunun çözülmesi gerektiğini belirten vatandaş, “Sabahın 7’sinde sıraya girdim daha uygun fiyata et alabilmek için. Malum et fiyatları ve ekonomik durum ortada bu nedenle bu sıradayım. Ama artık bu soruna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Çok mağdur oluyoruz. İnşallah biran evvel çözülür” ifadelerini kullandı.

ET ALAMADAN EVE DÖNEN VAR

ESK satış mağazasının kapıları sabah saat 09.30’da açılıyor. Mağazada, günde yaklaşık iki ton et satışa sunulurken, dana kıymanın kilosu 89 liraya ve kuzu kıymanın kilosu ise 96 liraya satılıyor. İl kasaplarında kemiksiz dana eti 250 lira, kuzu eti 230 lira, koyun eti ise 200 liradan satışa sunuluyor.

Sabahın erken saatlerinde kuyruğa girenler ucuz et alabilmek için saatlerce beklerken, bazıları da alamadan evlerine dönüyor.

“ZORUMA GİDİYOR”

Vatandaşlar sabah 09.00’da açılan şubenin önünde, saat 06.00-07.00 gibi sıra oluşturmaya başlıyor. Erkenden sıraya girmelerine rağmen et alamayan vatandaşlar artık sorunun çözülmesini istiyor.

Et fiyatlarının artması sonrasında çareyi Et ve Süt Kurumu’nda bulan vatandaşlar erkenden sıraya girmelerine rağmen et alamadan eve dönüyor.

Sırada bekleyen bir diğer vatandaş ise, “Saat 07.00’da geldim, 06.30’da gelenler var. Bir parça et alacağız diye. Her geldiğimizde sıra var. Ve et bittiği için çoğu insan da eli boş dönüyor. Gerçekten benim zoruma gidiyor. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Birazcık et yiyeceğiz diye değer mi bu zulme? İnşallah bu son olur” şeklinde konuştu.

Melike Aslı Arslan