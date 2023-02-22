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Eşya yardımları ulaştırıldı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Hayırseverlerin destekleriyle Yozgat'ta misafir edilen depremzedelere Yozgat Müftülüğü ve Vakıf Şubesi görevli ve gönüllüleri eşya yardımlarını ulaştırdığını söyledi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Eşya yardımları ulaştırıldı

Müftü Gülden, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçesinde meydana gelen deprem ülkemizi yasa boğmuştur. Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak deprem bölgesinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yozgat’ta hayırseverin destekleriyle Yozgat’ta misafir edilen vatandaşlarımıza eşya yardımlarını ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerken, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yüce Allah milletimizi ve tüm insanlığı her afetlerden korusun. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremzede kardeşlerimize yardım etmede ve acılarını paylaşmada adeta yarışan herkesten ve  Yozgatlı hemşerilerimizden  Allah  razı olsun.” dedi. »Sema Nur Koçaker  

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Eşya Yardımları Ulaştırıldı
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