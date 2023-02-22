Eşya yardımları ulaştırıldı

Müftü Gülden, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçesinde meydana gelen deprem ülkemizi yasa boğmuştur. Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak deprem bölgesinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yozgat’ta hayırseverin destekleriyle Yozgat’ta misafir edilen vatandaşlarımıza eşya yardımlarını ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerken, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yüce Allah milletimizi ve tüm insanlığı her afetlerden korusun. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremzede kardeşlerimize yardım etmede ve acılarını paylaşmada adeta yarışan herkesten ve Yozgatlı hemşerilerimizden Allah razı olsun.” dedi. »Sema Nur Koçaker