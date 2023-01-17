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“Esnafımıza sahip çıkalım”

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. 

17 Ocak 2023 Salı 02:00
“Esnafımıza sahip çıkalım”

Yerel esnafa destek olmak amacıyla başlatılan “Yerel Esnafa Sahip Çık” kampanyası kapsamında esnafları ziyaret eden Başkan Akdemir, esnafın istek ve taleplerini dinledi.
Yozgatlı vatandaşları kampanya kapsamında yerel esnaftan alışveriş yapmaya çağıran Akdemir, “Vatandaşlarımız yerel esnafımıza sahip çıkmalı, alışverişini mahallendeki esnaftan yapmalıdır.” dedi. 
Küçük esnafın ve mahalle bakkallarının ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyleyen Akdemir, vatandaşların alışverişlerini ulusal marketler yerine yerel esnaftan yapması için kampanya başlattıklarını belirtti. 
Yozgat halkının cebinden çıkan paranın Yozgat’ta kalması ve kentin ekonomisine katkı sağlaması için yerel esnafa sahip çıkmak gerektiğini aktaran Akdemir, toplumun tüm kesimlerine kampanyaya desteğe çağırdı. 
Kampanya kapsamında vatandaşlar, ulusal markalar yerine yerel markalara yönlendirileceğine değinen Akdemir, “Halkımızın kazancı, katma değeri, esnafımıza kalsın. Yozgat’ın şartları, koşulları bellidir. Ulusal marketlerin günlük kazancı merkezlerine gönderiliyor. Yozgat’a hiçbir katkısı olmuyor. Gelip geçip gidiyor. Sadece Yozgat’ta çalıştırdığı kişileri istihdam ediyorsa o yanına kar kalıyor, onun haricinde katma değeri algısı, vergisi olduğu gibi bağlı bulunduğu şehre gidiyor. Ama bizim yerli esnafımızın kazandığı Yozgat’ta kalıyor. Halkımızı bu konuda çağrıda bulunuyoruz.  Alışverişlerimizi yerli esnaftan yapalım. Biz olursak memleketimize esnafımıza sahip çıkarsak Yozgat kazanır. Mahallemizdeki bakkalımızdan alalım, en ufak bir alış verişi kendi konfeksiyoncudan yapalım, kendi manavımızdan alalım, eti kendi kasabımızdan alalım. Yozgat’ın kazanmasını istiyorsak esnafımızın sahip çıkalım." dedi. »Haber Merkezi

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Esnafımıza Sahip çıkalım
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