“Esnafımıza sahip çıkalım”

Bulduğu her fırsatta esnaf ziyareti yapan Başkan Akdemir, Yozgat halkından da yerel esnaftan alışveriş yapmışını istedi.

Vatandaşlara yerel esnafa sahip çık çağrısı yapan Akdemir, "Kara günlerde yanınızda olan yerel esnafımıza sahip çıkmalıyız. Bir ekmeği bile veresiye alamadığınız zincir marketlere karşı ayakta kalmaya çalışan yerel esnaf, yok olursa bu toplumun gelenek ve göreneği ile birçok değeri de yok olur." dedi.

Akdemir, modernleşme adı altında en ücra köşelere kadar zincir market açıklamasını değerleri yok eden bir gelişme olarak değerlendirdi.

Her şeyin para olarak görüldüğü bir anlayışa doğru hızlı bir şekilde ilerlendiğini savunan Akdemir, kimsenin yaklaşan tehlikenin farkında olmadığını belirterek "Bugün veresiye bir ekmek dahi alamadığımız zincir marketlere karşı kara gün dostu bakkallar adeta ayakta kalma mücadelesi veriyor." şeklinde konuştu.

Akdemir, "Halkımızın zor günlerinde, veresiye ekmek alabildiği, düğününde cenazesinde yanında gördüğü hatta evinin anahtarını teslim ettiği yerel esnafını terk etmemesini tavsiye ediyoruz. Aksi halde yarın cüzdanınızı evde unutsanız bile eve dönerken bir ekmek dahi alabileceğiniz esnaf kalmayacak." dedi.

»Sema Nur Koçaker