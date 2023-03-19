Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28

“Esnafımıza sahip çıkalım”

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, esnaf ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürerek esnafın yanında olmaya devam ediyor. 

19 Mart 2023 Pazar 02:46
“Esnafımıza sahip çıkalım”

Bulduğu her fırsatta esnaf ziyareti yapan Başkan Akdemir, Yozgat halkından da yerel esnaftan alışveriş yapmışını istedi. 
Vatandaşlara yerel esnafa sahip çık çağrısı yapan Akdemir, "Kara günlerde yanınızda olan yerel esnafımıza sahip çıkmalıyız. Bir ekmeği bile veresiye alamadığınız zincir marketlere karşı ayakta kalmaya çalışan yerel esnaf, yok olursa bu toplumun gelenek ve göreneği ile birçok değeri de yok olur." dedi.
Akdemir, modernleşme adı altında en ücra köşelere kadar zincir market açıklamasını değerleri yok eden bir gelişme olarak değerlendirdi. 
Her şeyin para olarak görüldüğü bir anlayışa doğru hızlı bir şekilde ilerlendiğini savunan Akdemir, kimsenin yaklaşan tehlikenin farkında olmadığını belirterek "Bugün veresiye bir ekmek dahi alamadığımız zincir marketlere karşı kara gün dostu bakkallar adeta ayakta kalma mücadelesi veriyor." şeklinde konuştu.
Akdemir, "Halkımızın zor günlerinde, veresiye ekmek alabildiği, düğününde cenazesinde yanında gördüğü hatta evinin anahtarını teslim ettiği yerel esnafını terk etmemesini tavsiye ediyoruz. Aksi halde yarın cüzdanınızı evde unutsanız bile eve dönerken bir ekmek dahi alabileceğiniz esnaf kalmayacak." dedi.
»Sema Nur Koçaker 

Anahtar Kelimeler:
Esnafımıza Sahip çıkalım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaferin 180’inci yılı
Zaferin 180’inci yılı
Depremzedeler için kermes
Depremzedeler için kermes
Yardım derneği kuruldu
Yardım derneği kuruldu
Sertifika programı düzenlendi
Sertifika programı düzenlendi
Şampiyonlardan ziyaret
Şampiyonlardan ziyaret
İcazet belgeleri verildi
İcazet belgeleri verildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim