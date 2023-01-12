Esnafı dinledi

Esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Oda Başkanı Mustafa Akdemir, “Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek hem istişare ediyor, hem de sorunlarını ve isteklerini dinliyoruz. İstişare ile sorunlarımızın çözümü için çalışıyoruz. Bu vesileyle ilimizde faaliyet gösteren esnaflarımıza hem hayırlı işler dilemek, hem de isteklerini dinlemek için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Esnafımızın özverili ve fedakarca çalışmaları bizleri mutlu ediyor.” dedi.

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