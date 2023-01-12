Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.728,88
ALTIN
1.133,63
DOLAR
18,78
STERLİN
22,88
EURO
20,25

Esnafı dinledi

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, esnaf ziyaretlerini sürdürerek istek ve sorunları dinliyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Esnafı dinledi

Esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Oda Başkanı Mustafa Akdemir, “Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek hem istişare ediyor, hem de sorunlarını ve isteklerini dinliyoruz. İstişare ile sorunlarımızın çözümü için çalışıyoruz. Bu vesileyle ilimizde faaliyet gösteren esnaflarımıza hem hayırlı işler dilemek, hem de isteklerini dinlemek için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Esnafımızın özverili ve fedakarca çalışmaları bizleri mutlu ediyor.” dedi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Esnafı Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SHM sayısı 5’e ulaştı
SHM sayısı 5’e ulaştı
Şefkat eli uzatılıyor
Şefkat eli uzatılıyor
istişare yapıldı
istişare yapıldı
Emniyet geçit vermiyor
Emniyet geçit vermiyor
Bir günde iki sözleşme
Bir günde iki sözleşme
Bir araya geldiler
Bir araya geldiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim