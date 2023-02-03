Esnafa destek

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin esnafa kredi desteği sağlayan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Yılmaz, kooperatifin, ilçenin en önemli ve dinamik yapılarından olduğunu belirtti.

Yılmaz, kooperatifin esnafa sunduğu imkânların ve tüm hizmetlerin devletin imkânları doğrultusunda sağlandığını ifade ederek, "Krediye ihtiyacı olan esnafımızın bu ihtiyaçlarını gidermek bizim asıl görevimiz. Geçtiğimiz yıllarda 65 milyon lira civarında kredi sağlandı. Şimdi hedefimiz bu rakamın çok çok üzerine çıkmak. Bu doğrultuda kredi ve desteklemelerimizle esnafımızın yanında olacağız." dedi. »AA