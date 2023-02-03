Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.752,24
ALTIN
1.156,94
DOLAR
18,82
STERLİN
23,02
EURO
20,54

Esnafa destek

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Yılmaz, her zaman esnafın yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Esnafa destek

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin esnafa kredi desteği sağlayan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Yılmaz, kooperatifin, ilçenin en önemli ve dinamik yapılarından olduğunu belirtti.
Yılmaz, kooperatifin esnafa sunduğu imkânların ve tüm hizmetlerin devletin imkânları doğrultusunda sağlandığını ifade ederek, "Krediye ihtiyacı olan esnafımızın bu ihtiyaçlarını gidermek bizim asıl görevimiz. Geçtiğimiz yıllarda 65 milyon lira civarında kredi sağlandı. Şimdi hedefimiz bu rakamın çok çok üzerine çıkmak. Bu doğrultuda kredi ve desteklemelerimizle esnafımızın yanında olacağız." dedi. »AA

Anahtar Kelimeler:
Esnafa Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuşaktan kuşağa aktarılacak
Kuşaktan kuşağa aktarılacak
Genç istihdamına katkıda bulunuyor!
Genç istihdamına katkıda bulunuyor!
Muhtardan kutlama
Muhtardan kutlama
Üstünden çıktı..!
Üstünden çıktı..!
Asayiş toplantısı
Asayiş toplantısı
Ambulans kaza yaptı
Ambulans kaza yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim