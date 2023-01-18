“Esnaf mağdur edilmemeli”

Başkan Coşgun yaptığı yazılı basın açıklamasında: “Sabahın seherinden gecenin geç saatine kadar 18 saat çalışan, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmasına rağmen bu güne kadar norm birliği sağlanamadığı için bu EYT’den esnaf ve sanatkâr yararlanamıyor. Esnaf 9 bin iş gününde, SSK’lılar 7200 iş gününde emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyor yine aynı şekilde bayanlar yararlanıyor. Ama esnaf ve sanatkâr olduğu zaman 9 bin günde oluyor. Aradaki prim gün sayısı çok önemli. Bu norm birliğinin yapılmasının en önemli görevi aynı şemsiye altında, ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan esnafta yararlanmalı. Yani İşçiler 5 bin prim günü ile emekli olacakken, esnaf ve sanatkârlarımız 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Emeklilik için gereken prim gün sayılarındaki farklılık Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık mutlaka ortadan kaldırılmalı. İşçiler 5 bin günde, esnaf ise 9 bin günde emekli oluyor.” ifadelerini kullandı.

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