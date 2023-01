Eserler görücüye çıkacak

Hayata gözlerini 1965 yılında Yozgat’ta açan, ortaokul eğitimini Yozgat’ta tamamlayan çağdaş sanatçı Serhat Diker, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitim Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. Daha sonra kısa bir dönem Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda resim öğretmenliği yapan Diker, iş hayatına sağlık sektöründe devam etti. Çalışma hayatı boyunca iş yoğunluğundan dolayı resme vakit ayıramayan Diker, emekli olduktan sonra kendi evini atölyeye çevirerek, resimlerini üretmeye başladı. Malezya Modern İslam Sanatları Müzesi yetkililerinin sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurduğu ve eserlerini beğendiği Kaligraf Serhat Diker, ilham kaynağının Anadolu kültürü olduğunu belirtiyor. İşaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verme sanatı ve bir yazı çeşidi olan kaligrafi ile örüntü ve soyutlama çalışmaları yapan Kaligraf Diker, beşinci solo sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Diker, sanat hayatını ve eserlerinin Malezya Modern İslam Sanatları Müzesi tarafından satın alınma hikâyesini anlattı.

“TEK BİR ÇİZGİYLE HEM LEKEYİ, HEM ÇİZGİYİ HEM DE RENGİ BİR ARADA KULLANIYORUM"

Kaligrafinin bir yazı çeşidi olduğunu ve hat sanatı ile bir benzerliği olmadığını ifade eden Diker, “Kaligrafi daha esnek, serbest ve kuralları olan ama çok katı kuralları olmayan özgünleştirebileceğiniz bir tarz. Resmin temelinde aslında renk, çizgi, leke ve nokta gibi temel unsurlar vardır. Ben de tek bir çizgiyle hem lekeyi, hem çizgiyi hem de rengi bir arada kullanarak, çizgileri birbirleri içerisinde homojen bir yapı içerisinde ve uyumlu bir örüntüyle soyutlama çalışması yapıyorum.” dedi.

“ÇOCUKLARIMA İSİM VERİR GİBİ HER YAPTIĞIM RESME DE BİR İSİM VERİRİM”

Bugüne kadar sahip olduğu bilgi birikiminin, deneyimlerinin, okuduğu kitapların, şiirlerin, efsanelerin ve hikâyelerin resimlerine de yansıdığını aktaran Diker, “Bir örüntü çalışması yaptığımda resimlere tıpkı çocuklarıma isim verir gibi her yaptığım resme de bir isim veririm. Dolayısıyla o resmin bende çağrıştırdığı ya da bana hissettirdiği her ne ise resmin adını da o şekilde koyarım. Bir resmime ‘Çeşm-i Cihan’ ismini vermiştim. ‘Gelin Kınası’, ‘Damat Kınası’, ‘Gelin Başı’ gibi böyle geleneksel Anadolu kültüründen beslenen isimler veriyorum. Yaptığım resimlerin adıyla özdeşleştiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Çağdaş sanatçı Serhat Diker, üretmek istediği resmi öncelikle kafasında tasarladığını ve tasarım sürecinin bitmeden yapım aşamasına geçmediğini kaydetti.

“BEŞ ESERİM İLK ESER KONUMUNDA SERGİLENECEK”

Malezya Modern İslam Sanatları Müzesi’nin satın aldığı eserlerin ilk eser konumunda sergileneceğini söyleyen Kaligraf Diker, “Modern İslam Sanatları Müzesi’nin direktörü bana bir e-posta gönderdi. Benim eserlerimi sosyal medya hesabımdan gördüklerini ve çok beğendiklerini, bütün dünyadan modern İslam sanatları üzerine çağdaşlaştırılmış, yorumlanmış sanatlar üzerine eser topladıklarını ve benden eser almak istediklerini belirtti. Uzun bir yazışma sonrasında hangi eserleri alacaklarını belirlediler. Sadece bir eserim yuvarlak bir tuval formundaydı, onu kare formunda yapmamı istediler. Bir süre zaman istedim kendilerinden ve onu da tamamlayarak resimleri Malezya’ya gönderdik. 2023 yılı Ocak ayının sonunda orada yeni bir sergi açılacak. Kalıcı bir sergi ve beş eserim orada ilk eser konumunda diğer eserlerle birlikte sergilenecek. Bu hem kendi adıma hem de ülkem adına çok keyif verici.” diye konuştu.

Ayrıca Diker, eserleri satın alan Malezya Modern İslam Sanatları Müzesi'nden kendisine henüz davet gelmediğini ve sergiye davet edilirse çok mutlu olacağını kaydetti. Diker, Ankara'da 14 Ocak'ta bir solo sergi açılacağını ve serginin bir ay açık kalacağını ifade ederek, tüm sanatseverleri sergisine davet etti.