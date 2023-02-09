Ertuğrul'dan çağrı

Belediye olarak deprem bölgesinde soğuktan etkilenen vatandaşları belediye olarak kasabaya getirip misafir etmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul, "Araplı Belediye Başkanlığımızın başlatmış olduğu Beldemizde ve Yozgat'ımızda bulunan boş evlerimizi deprem bölgesinde olan kardeşlerimize açıp onların acılarını biraz daha hafifletmek istiyoruz. El ele vererek zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde hem devletimize hem de vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına desteğinizi bekliyoruz. Evini açabilecek vatandaşlarımız Belediye Başkanlığımıza bildirebilirler. " dedi.

Çağrısından sonra vatandaşlardan büyük destek alan Ertuğrul, "Halkımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. İlerleyen süreçte konuyla ilgili bilgiler vereceğim." dedi. »Haber Merkezi